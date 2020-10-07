Оперативники столицы задержали грабителя, находящегося в розыске

Столичные оперативники задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В мае прошлого года подозреваемый похитил 30 тысяч рублей, которые принадлежали сотруднице мини-отеля. Она обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что видела через камеры наблюдения со своего рабочего места, как неизвестный похитил её деньги из шкафа.

Тогда полицейским удалось оперативно задержать преступника. В отношении него возбудили уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде. Однако, позже мужчина скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный передан следственным органам.