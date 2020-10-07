В центре столицы женщина украла мобильный телефон у москвича

В центре Москвы приезжай женщина выхватила из рук местного жителя телефон и скрылась с ним.

"Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении мобильного телефона путем грабежа", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьян Дугина.

Установлено, что на пешеходном переходе на одной из столичных улиц женщина вырвала из рук москвича мобильный телефон, и несмотря на его просьбы вернуть устройство, скрылась. Потерпевший обратился в полицию.

Вскоре правоохранители задержали преступницу, ей оказалась ранее судимая 51-летняя приезжая женщина.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.