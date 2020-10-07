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В Балашихе пьяный пассажир избил водителя такси и угнал машину

В Балашихе нетрезвый мужчина за отказ довезти его до места избил таксиста и угнал его автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, водитель такси подъехал к одному из домов, чтобы выполнить заказ. Увидев, что потенциальный пассажир пьян, таксист отказался везти его, после чего мужчина несколько раз ударил водителя и угнал его автомобиль. Потерпевший обратился в полицию.

Был объявлен план "Перехват", и вскоре участковый задержал угонщика неподалёку от места преступления. В этот момент злоумышленник находился в салоне угнанного им автомобиля.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.

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