Пожар в санатории Минобороны "Ялта" потушен

Пожар в санатории Министерства обороны "Ялта" в Крыму ликвидирован.

Как сообщают "Известия", информация о возгорании здания санатория поступила в 6:15 часов по московском времени. Сообщается, что загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. В 8:17 часов возгорание на площади более тысячи квадратных метров было ликвидировано.

В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек, никто не пострадал.