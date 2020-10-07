Пожар в санатории Министерства обороны "Ялта" в Крыму ликвидирован.
Как сообщают "Известия", информация о возгорании здания санатория поступила в 6:15 часов по московском времени. Сообщается, что загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. В 8:17 часов возгорание на площади более тысячи квадратных метров было ликвидировано.
В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек, никто не пострадал.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?