Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего российской армии и его брата п подозрению в госизмене.
Как сообщает издание gazeta. ru, по версии следствия, мужчины передавали эстонским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. Видеозапись задержания изменников опубликовала ФСБ, мужчин задержали в Смоленске и Пскове.
Отмечается, что брат военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.
Следователи ФСБ возбудили в отношении мужчин уголовное дело, им грозит от 12 до 20 лет колонии и штраф до полумиллиона рублей.
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.