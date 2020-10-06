Военнослужащего и его брата задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали военнослужащего российской армии и его брата п подозрению в госизмене.

Как сообщает издание gazeta. ru, по версии следствия, мужчины передавали эстонским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. Видеозапись задержания изменников опубликовала ФСБ, мужчин задержали в Смоленске и Пскове.

Отмечается, что брат военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.

Следователи ФСБ возбудили в отношении мужчин уголовное дело, им грозит от 12 до 20 лет колонии и штраф до полумиллиона рублей.