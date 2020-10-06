В московском метро мужчина напал на женщину без маски

В московском метро мужчина напал на женщину, которая кашляла и при этом была без маски.

Как сообщает портал m24. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в вагоне поезда на станции метро "Профсоюзная". Мужчина напал на пасажирку, которая кашляла и, в то же время, находилась без маски. Отмечается, что другие пассажиры вагона смогли оградить женщину от разъярённого мужчины.

По факту нападения на женщину правоохранители проводят проверку.