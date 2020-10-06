В Саратове полицейские задержали пьяного таксиста

В Саратове правоохранители задержали нетрезвого водителя, который, пытаясь скрыться от полицейских, устроил "гонку".

Как сообщает пресс-служба МВД, инспекторы ДПС попытались остановить машину такси для проверки. Однако, водитель требования полицейских проигнорировал, в результате чего стражи порядка стали преследовать нарушителя. Пытаясь уйти от погони, таксист многократно нарушил ПДД, в том числе, выезжал на полосу встречного движения.

Когда машина такси всё же была остановлена, водитель попытался скрыться, а в момент задержания оказал полицейским сопротивление. Инспекторы на месте провели освидетельствование злоумышленника, прибор показал 0,73 мг/л алкоголя.

В настоящее время мужчина привлечён к административной ответственности.