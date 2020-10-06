В Республике Коми мужчина самовольно подключил гараж к энергосетям и похитил электроэнергию почти на 800 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился представитель ресурсоснабжающей организации, который заявил, что неизвестный самовольно подключился к энергосетям и похищает электроэнергию.
Оперативники установили, что злоумышленником является местный житель 1982 года рождения. Он подключил свой гараж к электросети жилого дома, ущерб от его действий составил 799 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.