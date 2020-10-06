В Краснодарском крае риелтор обманула клиентов на 7 миллионов рублей

В Краснодарском крае директор риелторского агентства взяла у клиентов деньги под предлогом строительства для них жилья, а позже присвоила средства.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина заключила с потерпевшими договоры купли-продажи жилья и взяла у них деньги в качестве предоплаты за постройку квартир. Однако разрешительных документов на строительство у мошенницы не было, и возводить жильё для клиентов она не планировала. Ущерб от её действий составил более семи миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.