В Новокузнецке женщина пыталась сбыть крупную партию героина

В Кемеровской области местной жительнице грозит до 20 лет колонии за покушение на сбыт крупной партии героина.

Как сообщает пресс-служба МВД, наркотики женщина приобрела через интернет-магазин и привезла их из Свердловской области. В ходе обыска в её квартире оперативники обнаружили 825 свёртков с героином общей массой 300 граммов.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 20 лет колонии. Отмечается, что ранее она уже была судима за аналогичные преступления.