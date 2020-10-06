Москвичка украла деньги знакомого под предлогом помощи в покупке авто

Москвичка предложила знакомому купить ему авто и похитила у него 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, 50-летний житель столицы передал своей знакомой крупную сумму денег, так как она предложила ему свою помощь в приобретении автомобиля. Завладев деньгами, женщина перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили и задержали 43-летнюю женщину, которая обманным путём получила деньги потерпевшего. В настоящее время в отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.