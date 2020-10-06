В Воронеже правоохранители задержали местного жителя, который во дворе одного из домов избил ребёнка на глазах у свидетелей.
Как сообщает пресс-служба МВД, от горожан в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный избил малолетнего ребёнка во дворе дома по переулку Ольховый.
Граждане предоставили полицейским видеоматериалы, благодаря которым была установлена личность подозреваемого, им оказался 30-летний житель областного центра. Он был задержан и передан в органы Следственного комитета.
Двухлетнего ребёнка с множественными ушибами доставили в больницу для оказания помощи.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.