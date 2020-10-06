Самолёт авиакомпании "РусЛайн" совершил успешную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Ранее экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности шасси.
"Сегодня, 6 октября, в 14:32 самолёт авиакомпании "РусЛайн" (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту Пулково", — сообщили в в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.