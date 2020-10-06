В Москве приезжий ранил ножом молодого человека в подземном переходе

В одном из подземных переходов столицы приезжий мужчина ранил ножом в живот 22-летнего парня из-за словесного конфликта.

"Сотрудники ОУР ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

Установлено, что на лестничном марше подземного перехода неизвестный ранил молодого человека в живот, потерпевший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Ему был причинён тяжкий вред здоровью.

Вскоре неподалёку от места преступления был задержан подозреваемый. Он пояснил, что ударил ножом молодого человека при словесной перебранке. В настоящее время в отношении преступника возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.