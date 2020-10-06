В Красноярском крае мужчина незаконно спилил 250 деревьев

В Красноярском крае мужчина организовал незаконную вырубку елей, пихт и кедров в особо крупном объёме.

Как сообщает пресс-служба МВД, местный житель нанял бригаду лесорубов и ввёл их в заблуждение, сообщив, что у него есть все разрешительные документы на лесозаготовку. Поверив злоумышленнику, рабочие спилили 64 ели, 43 пихты, 146 кедров и другие деревья на общую сумму более 5,5 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении организатора незаконной вырубки возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.