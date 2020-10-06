Двое мужчин угнали 10 отечественных автомобилей в Ставрополье

Двое мужчин угоняли в Ставрополье машины отечественного производства, перегоняли их в соседний регион и сдавали в авторазбор.

Как сообщает пресс-служба МВД, угонщики пользовались специальными приборами для отключения сигнализации и вскрытия замков. В некоторых случаях они меняли бортовые компьютеры авто.

Мужчины прикрепляли на автомобили подложные номера, уезжали из Ставрополья в соседний регион, где сразу же сдавали машины в авторазбор.

Полицейским удалось задержать злоумышленников по местам их жительства. У них были обнаружены три угнанных автомобиля, приборы и инструменты, использовавшиеся для угона машин.

Следствие установило причастность мужчин к 10 угонам и одному покушению на угон автомобиля, ущерб от их действий составил более четырёх миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.