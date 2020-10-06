В Берёзовском полицейские в течение часа нашли пропавшего ребёнка

В Кемеровской области инспекторы ПДН в течение часа нашли пропавшего 11-летнего школьника и вернули его родителям.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дежурную часть полиции обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что её 11-летний сын ушёл из дома, пока ону купала младшего ребёнка. Родители несколько часов самостоятельно пытались найти сына, но безуспешно.

Полицейские провели проверку улиц, дворов, опросили друзей и одноклассников мальчика. В результате через час инспекторы ПДН смогли найти ребёнка. С ним провели профилактическую беседу и передали родителям.