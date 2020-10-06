В Карелии мужчина ограбил торговый павильон, но через час был пойман

В Карелии местный житель ограбил продуктовый павильон, но уже через час был пойман сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба МВД, 39-летний житель Петрозаводска напал на продавца продуктового павильона и, угрожая пистолетом, потребовал отдать все имеющиеся деньги. Женщина отдала преступнику четыре тысячи рублей. После этого он потребовал пачку сигарет, забрал её и скрылся.

После получения сообщения о преступлении ориентировка была доведена до всех нарядов полиции. Спустя всего лишь час лейтенант Вячеслав Сковородкин и сержант Тимур Стасенко задержали подозреваемого, выходившего из бара. При нём обнаружены сигнальный пистолет, складной нож и 2400 рублей.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.