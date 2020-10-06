Администратор хостела незаконно поставила на учёт мигрантов

Сотрудница хостела незаконно поставила мигрантов на учёт по месту пребывания.

"Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали девушку, подозреваемую в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

Установлено, что 22-летняя девушка работала в хостеле в должности администратора и имела доступ к служебному программному обеспечению. Воспользовавшись своим служебным положением, она незаконно поставила на учёт по месту пребывания иностранцев, которым жилое помещение предоставлено не было.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.