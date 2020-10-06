В Чувашии местный житель распространял N-метилэфедрон через тайники

Житель Чувашии был осужден на восемь лет колонии за попытку распространения в регионе N-метилэфедрона.

Как сообщает пресс-служба МВД, 33-летний мужчина приобрёл крупную партию производного N-метилэфедрона. Наркотики злоумышленник собирался распространять мелкими дозами на территории региона через тайники-закладки.

Во время поиска очередной закладки с крупной партией наркотиков, дилера задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра у мужчины изъяли три свёртка с N-метилэфедроном массой 160,79 грамма. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили ещё 889,2 грамма вещества.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.