Четыре женщины ограбили салон сотовой связи в Раменском

В Раменском полицейские задержали четырёх женщин, похитивших из салона связи телефоны и деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, женщины ранее работали в этом салоне, поэтому заблаговременно сделали дубликаты ключей и без проблем попали ночью в помещение. Злоумышленницы украли из магазина 14 сотовых телефонов и деньги, общий ущерб от их действий составил полтора миллиона рублей.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили личности грабительниц, а после задержали их по местам проживания. У женщин изъяли похищенные деньги и телефоны.

В настоящее время в отношении преступниц возбуждено уголовное дело, трое из них находятся под подпиской о невыезде, одна — под домашним арестом.