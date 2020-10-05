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Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей

Во Владимирской области полицейские задержали грабителей и вернули в конюшню похищенных лошадей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратились работники конюшни, которые сообщили, что ночью из загона пропали две лошади.

Правоохранители выехали на место преступления и установили, что злоумышленники повредили ограждение, и через него вывели лошадей с территории конюшни. Ущерб владельцам лошадей составил 270 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить маршрут передвижения преступников, и вскоре похитители были задержаны. Ими оказались 49-летний и 33-летний мужчины. Полицейские возбудили в отношении них уголовное дело, а украденных лошадей вернули владельцам.

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