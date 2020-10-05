В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли

В Краснодарском крае местный житель был задержан за незаконный оборот наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники получили информацию, что 55-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт сбыта одного грамма марихуаны. При обыске дома у подозреваемого обнаружили 14 кустов высушенной конопли массой более 1900 граммов, 40 граммов частей растения, а также 80 граммов марихуаны и приспособления для её употребления.

Установлено, что коноплю мужчина собрал в лесополосе. Он пояснил, что заготовил её для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в настоящее время он заключён под стражу. Мужчине грозит до 15 лет колонии.