В Краснодарском крае местные жители ограбили дом бизнесмена

В Краснодарском крае мужчины похитили из дома предпринимателя валюту и ювелирные украшения.

Как сообщает пресс-служба МВД, грабители, зная, что предприниматель уехал на отдых, проникли в его дом и украли крупную сумму денег и ювелирные украшения стоимостью более 11 миллионов рублей.

Вскоре, благодаря записям с камер наблюдения и отпечатку обуви, одного из грабителей удалось задержать. Его подельник объявлен в розыск. У задержанного изъяли часть похищенных украшений, а также крупные суммы денег в долларах США и евро.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, дело передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.