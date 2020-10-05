В одной из деревень неподалёку от Москвы полицейские обнаружили нарколабораторию, где производился мефедрон.
Как сообщает пресс-служба МВД, в деревне Белоусово Новофедоровского поселения города Москвы правоохранители задержали мужчину, который организовал лабораторию по производству мефедрона. Он закупил необходимое оборудования и ингредиенты, что позволяло ему производить до 50 килограммов наркотиков в месяц.
Подозреваемый продавал наркотики через нелегальный интернет-магазин, а закладки с дозами делал лесных тайниках.
В ходе обыска у злоумышленника изъяли 18 килограммов мефедрона и 15 килограммов прекурсоров и реактивов, а также лабораторное оборудование.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.
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