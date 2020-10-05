В Краснодаре трое грабителей похитили у мужчины деньги и драгоценности

В Краснодаре правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении, которые похитили у мужчины ювелирные украшения и крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился местный житель, который заявил, что трое неизвестных ворвались в его дом и, угрожая ножом, вынудили отдать им золотые серьги и более 1,3 миллиона рублей.

Оперативники выехали на место происшествия, опросили свидетелей, изучили записи с камер наблюдения и установили номера машины, на которой передвигались грабители.

Вскоре правоохранителям удалось задержать 23-летнего приезжего из соседней республики, а позже и двух его подельников. Установлено, что золотые серьги они сдали в ломбард, а деньги успели потратить.

В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.