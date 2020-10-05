Москвичка украла из подъезда многоквартирного дома два самоката

В Москве женщина похитила два самоката из подъезда дома на Шмитовском проезде.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении двух самокатов", — сообщила начальник пресс-лужбы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьян Дугина.

В полицию обратился 41-летний житель столицы. Он сообщил, что из подъезда дома на Шмитовском проезде были похищены принадлежащие ему самокаты.

В ходе расследования правоохранители установили, что самокаты украла 27-летняя москвичка. Позже пропавшие средства передвижения были обнаружены у неё дома.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.