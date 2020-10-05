Москвич похитил у знакомой крест стоимостью миллион рублей

Москвич похитил у своей знакомой крест из белого золота с драгоценными камнями стоимостью более миллиона рублей.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящего имущества путем мошенничества", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

По версии следствия, подозреваемый согласился помочь своей знакомой, 40-летней жительнице Москвы, продать крест из белого золота с драгоценными камнями. Как только ювелирное украшение оказалось в руках мужчины, он перестал выходить на связь. После этого женщина обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленника задержали на одной из столичных улиц. К тому времени украшение он успел продать, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.