В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак" подмосковные полицейские уничтожили более тонны дикорастущей конопли.

"Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Луховицы в ходе рейда обнаружен участок, расположенный недалеко от поселка Белоомут, общей площадью более двух гектаров с дикорастущей коноплей.

По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.