В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак" подмосковные полицейские уничтожили более тонны дикорастущей конопли.
"Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Луховицы в ходе рейда обнаружен участок, расположенный недалеко от поселка Белоомут, общей площадью более двух гектаров с дикорастущей коноплей.
По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Полицейские скосили и сожгли коноплю, тем самым ликвидировали очаг её произрастания. Таким образом, правоохранители уничтожили более двух тысяч кустов конопли общей массой более тонны.
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