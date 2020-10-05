Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Кензо Такада скончался в больнице Нейи-сюр-Сен во Франции после перенесенного коронавируса.

Об этом сообщил представитель основателя компании Kenzo.

Родившийся в 1939 году в Японии, Такада прославился своей работой модельера в Париже. Мировую славу ему принесло создание бренда Kenzo, который включает в себя одежду, косметические товары и парфюмерию.

Самый известный бренд Takada, Kenzo, был приобретен компанией LVHN (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) в 93-м году примерно за $ 80 млн.

Такада ушел с поста креативного директора в 99-ом году, чтобы заняться другими проектами, хотя он до последнего дня был очень востребован.

Помимо своей работы дизайнера, Такада был почетным исполняющим обязанности президента Азиатской федерации моды, которая стремится продвигать и поддерживать дизайнеров в Азии и других странах.