В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских, а позже покончил с собой

Жительница Сыктывкара вызвала полицейских, чтобы усмирить неадекватного мужа.

Как сообщает interfax. ru, в ночь на 2 октября женщина позвонила в полицию. Она сообщила, что её супруг ведёт себя неадекватно и отметила, что у него психическое расстройство.

Наряд полиции выехал на вызов. Их встретил с ножом хозяин квартиры - он кинулся на стражей порядка и нанес им множественные ранения, а некоторое время спустя покончил с собой.

Один из полицейских погиб на месте, другого с колото-резаными ранами доставили в больницу.

Отмечается, что нападавший ранее не судим и на учёте в ОВД не состоял.