Жительница Сыктывкара вызвала полицейских, чтобы усмирить неадекватного мужа.
Как сообщает interfax. ru, в ночь на 2 октября женщина позвонила в полицию. Она сообщила, что её супруг ведёт себя неадекватно и отметила, что у него психическое расстройство.
Наряд полиции выехал на вызов. Их встретил с ножом хозяин квартиры - он кинулся на стражей порядка и нанес им множественные ранения, а некоторое время спустя покончил с собой.
Один из полицейских погиб на месте, другого с колото-резаными ранами доставили в больницу.
Отмечается, что нападавший ранее не судим и на учёте в ОВД не состоял.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".