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Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде у здания Главного управления МВД покончила с собой главный редактор издания "Коза Пресс" Ирина Славина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова, правоохранители пытались оказать женщине помощь, однако спасти её не удалось. Отмечается, что незадолго до трагедии Славина оставила предсмертную записку в своём профиле на "Фейсбуке".

Известно, что за день до произошедшего у Ирины Славиной прошёл обыск, были изъяты ноутбуки, флешкарты и другая цифровая техника.

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