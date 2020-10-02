Калининградка хранила в гараже свыше 2000 литров нелегального алкоголя

В Калининградской области местная жительница хранила крупную партию контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба МВД, 61-летняя женщина приобрела спиртосодержащую продукцию через интернет и организовала её доставку паромом из Ленинградской области. Пенсионерка "запаслась" алкоголем на 400 тысяч рублей и планировала продавать его на территории области.

Когда оперативники решили проверить гараж женщины, то обнаружили в нем 430 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Документов на продукцию, конечно, не оказалось.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, женщине грозит до трёх лет колонии.