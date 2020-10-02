В Анапе мужчина поджёг магазин и дом местной жительницы

В Краснодарском крае мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в магазин и дом местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратилась жительница Анапы, которая сообщила, что неизвестный совершил поджог принадлежащего ей дома и продуктового магазина.

Оперативники опросили очевидцев происшествия и установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали в одной из станиц и доставили в отдел полиции.

Сумма причинённого им ущерба составила более трёх миллионов рублей.

В отношении задержанного оперативники возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.