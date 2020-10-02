В Карелии пенсионерка фиктивно трудоустроила четырёх мигрантов

В Карелии пенсионерка получила условный срок за легализацию пребывания в стране мигрантов.

Как сообщает пресс-служба МВД, 65-летняя местная жительница более года оказывала содействие иностранцам в оформлении необходимых для пребывания в России документов. Так, она фиктивно поставила на учёт по месту своего жительства четырёх граждан стран ближнего зарубежья. Кроме того, пенсионерка заключила с мигрантами трудовые договоры, однако иностранцы по месту проживания женщины не работали.

Петрозаводский суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.