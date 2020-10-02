Желая оформить пенсию, житель Беслана отдал аферистке 300 тысяч рублей

В Северной Осетии женщина обманула жителя Беслана, пообещав ему содействие в оформлении пенсии по инвалидности.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительница Владикавказа вошла в доверие к 52-летнему осетинцу, у которого были проблемы со здоровьем. Зная об этом, мошенница предложила помочь оформить пенсию по инвалидности. Свои услуги она оценила в 300 тысяч рублей. Потерпевший передал деньги мошеннице и стал ждать результата её работы.

Аферистка в течение нескольких месяцев придумывала оправдания своему бездействию, после чего мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ранее судимую жительницу региона. Выяснилось, что таким же образом она обманула ещё трёх человек, получив преступным путём в общей сумме более миллиона рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.