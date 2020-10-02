В Краснодарском крае местные жители незаконно спилили 850 деревьев

В Краснодарском крае троим местным жителям грозит до семи лет колонии за незаконную вырубку 850 деревьев.

Как сообщает пресс-служба МВД, местный предприниматель заключил договор с одним из агропредприятий, на основании которого совместно с двумя наёмными работниками незаконно спилил в защитных лесах 850 деревьев разных пород. Сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, превысила 42 миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, один из них объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, лесорубам грозит до семи лет колонии.