В Краснодарском крае троим местным жителям грозит до семи лет колонии за незаконную вырубку 850 деревьев.
Как сообщает пресс-служба МВД, местный предприниматель заключил договор с одним из агропредприятий, на основании которого совместно с двумя наёмными работниками незаконно спилил в защитных лесах 850 деревьев разных пород. Сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, превысила 42 миллиона рублей.
В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, один из них объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, лесорубам грозит до семи лет колонии.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".