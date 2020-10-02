Житель Казани продавал у себя в гараже спирт

В Казани сотрудники полиции задержали мужчину, который в своём гараже организовал производство и продажу этилового спирта.

Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители получили оперативную информацию о том, что местный житель занимается у себя в гараже производством и продажей этилового спирта, не имея при этом необходимой лицензии.

Полицейские задержали мужчину. Во время обыска они в его гараже обнаружили и изъяли 153 канистры, в которых находилась огненная вода общим объёмом 1530 литров, стоимостью более миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.