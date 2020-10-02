Группа из 19 человек распространяла наркотики в нескольких регионах

В Рязани правоохранители выявили преступное сообщество, которое занималось распространением наркотиков в Московской, Ростовской и Рязанской областях.

Как сообщает пресс-служба МВД, сообщники занимались распространением синтетических наркотиков через тайники-закладки. В состав группировки входили 12 мужчин и семь женщин, среди которых было две супружеских пары. Остальные участники банды были знакомы между собой и в основном общались через интернет. Трое подельников были ранее судимы за грабежи и кражи, а ещё четверо — за незаконный оборот наркотиков.

При обысках в жилье и автомобилях подозреваемых в Рязанской, Ростовской и Московских областях было изъято 6,7 килограмм синтетических наркотиков.

В отношении участников преступной группировки возбуждено уголовное дело, девять из них заключены под стражу, восемь — под подпиской о невыезде, ещё двое находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.