В Якутии женщина позарилась на чужую пенсию, присвоив 84 тыс. рублей

В Якутии женщина несколько месяцев получала уведомления о зачислении пенсии на счёт местного жителя и присваивала его деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД, в начале этого года ранее неоднократно судимая местная жительница купила СИМ-карту, на номер которой ей поступали сообщения о зачислении пенсии на счёт неизвестного мужчины. Воспользовавшись этим, мошенница стала переводить себе чужую пенсию и пользоваться этими деньгами по своему усмотрению.

Таким образом, с февраля по май женщина похитила 84 тысячи рублей. В настоящий момент в отношении неё возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы.