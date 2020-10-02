В Подмосковье иностранцы занимались сбытом наркотиков

В Подмосковье полицейские задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, которых подозревают в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, в районе деревни Захарово были задержаны уроженцы ближнего зарубежья 31 и 45 лет. В салоне автомобиля одного из подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли свёрток с героином общей массой 450 граммов.

Задержанные пояснили, что приобрели наркотики в Солнечногорске и планировали сбывать его мелкими партиями в Егорьевске.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет колонии.