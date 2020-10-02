В Якутии сотрудник организации по ремонту дорог незаконно вырубил лес

В Якутии сотрудник организации по ремонту и строительству дорог пойдёт под суд за незаконную вырубку леса, нанеся ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД, в марте этого года сотрудник организации по ремонту и строительству дорог отдал незаконное распоряжение о вырубке участка леса вблизи республиканской автодороги "Кобяй" своим подчинённым. При этом мужчина не имел разрешительных документов на вырубку лесных насаждений и договора аренды лесного участка.

В результате преступной деятельности сотрудника организации были вырублены 1300 кубометров лиственницы на площади 14 гектаров.

В настоящий момент правоохранители направили дело в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до семи лет колонии.