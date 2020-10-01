В Саранске молодые люди организовали 213 тайников с наркотиками

В Мордовии молодой человек организовал преступную группу по распространению наркотиков через закладки.

Как сообщает пресс-служба МВД, 22-летний житель Саранска создал преступную группу, которая распространяла наркотики через интернет-магазин на территории региона. К противозаконному занятию молодой человек привлёк 23-летнюю девушку и 22-летнего знакомого. В течение месяца молодые люди наделали 213 закладок с наркотиками.

Правоохранителями из незаконного оборота было изъято 350 грамм наркотиков синтетического происхождения. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, организатор группы взят под стражу. Девушка находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант заключил досудебное соглашение со следствием. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.