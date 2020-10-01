В Вологде участковые спасли пенсионерку от мошенников

В Вологде участковые уполномоченные предотвратили хищение у пенсионерки 930 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, участковые уполномоченные, капитаны полиции Эдуард Дьяченко и Александр Сошилов, находясь на службе заметили, как в одном из торговых центров пенсионерка встревоженно говорит по телефону. Полицейские заподозрили, что женщина может стать жертвой мошенников.

Оказалось, что пенсионерка разговаривала с мужчиной, который представился сотрудником банка и сообщил, что с её банковской карты происходит несанкционированное списание средств и чтобы их спасти нужно снять все деньги в банкомате и перевести их на резервный счёт.

Пенсионерка сняла с карты 930 тысяч рублей и готовилась их отправить на указанный мошенниками счёт, но в это время вмешались полицейские. Пожилая женщина передала трубку участковому, которому мошенник сообщил, что является внуком пенсионерки, что она категорически отрицала.

Далее женщина отправилась с участковыми в отделение полиции, где написала заявление. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.