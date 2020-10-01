В Петербурге на железнодорожной станции задержали наркодилера

В Петербурге на железнодорожной станции правоохранители задержали распространителя запрещённых веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, неподалёку от железнодорожной станции Воздухоплавательный Парк полицейские задержали безработного 30-летнего гражданина по подозрению в хранении психотропных веществ. При досмотре у него изъяли девять свёртков с психотропным веществом — амфетамином, общей массой четыре грамма.

Во время обыска в доме подозреваемого у него было изъято ещё 150 грамм амфетамина. Полицейские установили, что он приобрёл психотропное вещество через интернет и планировал распространять через закладки.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы.