Бизнесмен незаконно израсходовал электроэнергию на 1,5 миллиона рублей

В Коми завели уголовное дело на бизнесмена по факту незаконного потребления электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба МВД, два года назад директор общества с ограниченной ответственностью заключил договор аренды на земельные участки и расположенные на них нежилые помещения с одной их столичных организаций. После заключения контракта подозреваемый самовольно подключил энергопринимающие устройства к трансформаторной станции арендодателя.

Так, бизнесмен за два года незаконно израсходовал 1 314 747 кВтч электроэнергии на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.