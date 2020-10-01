Житель Шатуры хранил на даче и в автомобиле шесть килограммов конопли

Полицейские изъяли у жителя Шатуры более шести килограммов конопли.

Как сообщает пресс-служба МВД, у 37-летнего жителя Подмосковья в автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли пластиковый контейнер, в котором хранилась марихуана, общим весом 157 граммов.

Кроме того, в ходе обыска на даче мужчины полицейские изъяли 6,7 килограммов наркосодержащей конопли.

В отношении подозреваемого стражи порядка возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.