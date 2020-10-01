У москвича на вечеринке похитили полмиллиона рублей

В ходе вечеринки в одной из столичных гостиниц житель подмосковья украл у москвича более 500 тысяч рублей.

"Сотрудники Отдельной роты ППС Отдела МВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у гражданина", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию с заявлением обратился 34-летний москвич. Он сообщил, что находился на вечеринке в одной из гостиниц, расположенной в центре столицы. В какой-то момент он обнаружил пропажу своего портмоне, в котором находились мобильный телефон и деньги. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции на Самарской улице задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Подмосковья. Установлено, что задержанный мужчина также присутствовал на мероприятии, где воспользовался моментом и совершил кражу. Похищенным имуществом на момент задержания он успел распорядиться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.