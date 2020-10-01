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В столичном кафе мужчина пытался украсть рюкзак у посетительницы

В столичном аэропорту задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за попытку грабежа в одном из московских кафе.

В столичном кафе мужчина пытался украсть рюкзак у посетительницы

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении попытки грабежа", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В марте этого года в одном из кафе на улице Арбат полицейские задержали мужчину, который пытался похитить у 30-летней жительницы столицы рюкзак с имуществом. Но свой умысел злоумышленник не смог довести до конца.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска.

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