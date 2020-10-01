Грабители похитили из храма икону, которую принёс в дар Путин

Полицейские задержали грабителей, которые проникли в храм на Валдайском озере.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое жителей Ленобласти подплыли на лодке к острову, где находится храм, сделали подкоп под воротами и через него забрались на территорию церкви. Далее злоумышленники разбили окно, проникли в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принёс в дар монастырю президент Российской Федерации.

Вскоре правоохранители установили подозреваемых и задержали их дома. Один из грабителей был ранее судим за тяжкие преступления. В ходе обыска в гараже одного из преступников были обнаружены напрестольный крест и Иверская икона Божией Матери. В ближайшее время предметы будут возвращены в храм.